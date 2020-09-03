Аэропорты Москвы получили новые тепловизоры
Доставленные переносные аппараты будут использоваться для проверок на борту самолета.
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Столичные аэропорты 3 сентября получили первую партию новых переносных тепловизоров в соответствии с заключенным ранее контрактом с «Росгранстроем».
О доставке аппаратуры в «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» сообщили в Министерстве транспорта РФ. Использоваться полученная техника будет для индивидуального контроля пассажиров на пунктах пропуска через российскую границу.
Необходимость установки соответствующего оборудования определил Роспотребнадзор.
В октябре в аэропортах Москвы ожидают прибытия стационарных комплексов, способных обнаружить человека с повышенной температурой среди динамичного потока пассажиров на большом расстоянии.