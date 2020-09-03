МИД РФ: ряд стран G20 заинтересован в приобретении российской вакцины от COVID-19

Зарубежные партнеры Российской Федерации, в том числе входящие в группу стран G20, проявили большой интерес к вакцине от COVID-19, созданной российскими специалистами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как отметил глава МИДа, в данной связи он хотел бы подтвердить открытость России для взаимовыгодного сотрудничества в указанном направлении.

«Необходим выход на оптимальный баланс между поддержанием эпидемиологической безопасности и предотвращением неоправданного ущерба для мировой экономики, международной торговли и трансграничных контактов между людьми», - заявил Сергей Лавров, выступая на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств «большой двадцатки».

Министр иностранных дел РФ отметил, что в условиях трансграничного характера COVID-19 мировому сообществу следует отодвинуть в сторону конъюнктурные разногласия и сплотиться в противодействии коронавирусу.

Сергей Лавров пояснил, что именно на это нацелены пока не реализованные призывы генерального секретаря ООН и верховного комиссара ООН по правам человека: приостановить на время пандемии действие односторонних ограничений в области поставок медикаментов и медицинского оборудования и связанных c этим платежей. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия эти призывы «всемерно поддерживает».