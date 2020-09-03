СМИ: съемки «Бэтмена» приостановлены из-за заражения Роберта Паттинсона коронавирусом

Съемки новой картины про легендарного супергероя из вселенной комиксов DC Бэтмена, проходящие в Великобритании, временно приостановлены из-за коронавируса.

Согласно сообщению Warner Bros., один из членов съемочной команды в настоящее время изолирован в связи с заражением коронавирусной инфекцией. О диагнозе стало известно во время прохождения теста на COVID-19.

По информации журнала Vanity Fair, коронавирусом заразился исполнитель главной роли американский актер Роберт Паттинсон. Сама компания не уточнила личность инфицированного.

Остановка съемочного процесса произошла спустя несколько дней после возобновления. Ранее работа над кинолентой была временно прервана в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции.