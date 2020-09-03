В стране и мире Мурашко сообщил о передаче вакцины от коронавируса Белоруссии Светлана Головина По словам главы Минздрава, на территории республики пройдет часть исследований препарата. © Фото: Cadu Rolim Keystone Press Agency Globallookpress Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в ближайшее время российская вакцина «Спутник V» будет передана белорусским медикам. Глава Минздрава отметил, что на данный момент с Белоруссией достигнуты договоренности о проведении совместных клинических исследований. «Часть исследований вакцины пройдет на территории Белоруссии. Мы планируем, что в ближайшие три недели будем готовы передать (препарат - прим. ред)», - уточнил Мурашко в эфире телеканала «Беларусь-1». Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная Минобороны России совместно с НИЦ имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Белоруссия стане первым государством, которое получит «Спутник V». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует