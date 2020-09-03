Террористы обстреляли пять населенных пунктов в сирийских провинциях

В Сирийской Арабской Республике боевики провели обстрел пяти населенных пунктов в провинциях Алеппо и Латакия, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Александр Гринкевич.

«Зафиксировано пять обстрелов населенных пунктов Кабтан-эль-Джебель, Эрназ, Урум-эль-Кубра в провинции Алеппо, а также Курса и Кавкаба в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра*», - сказал он на брифинге.

Уточняется, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Состоялось 89 совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту от Дейруна-Ага до Шамсия и обратно в провинции Хасеке.

Также проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Ракка, Хасеке по маршрутам: от Айн-Иса до Мабрука и обратно, а также от Телль -Тамер до Мабрука и обратно и от Камишлия до Сарамсак и обратно.

Помимо этого, продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За минувшие сутки представителями Центра проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Кафер-Насех провинции Алеппо , в ходе которой мирному населению выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,6 тонны.





*Запрещенная на территории России террористическая организация