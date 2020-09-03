В Минздраве рассказали о правилах проведения вакцинации от коронавируса

В новой версии временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике коронавируса уточняется, что введение вакцины проводится в два этапа с промежутком в три недели.

«Вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл, затем через три недели компонент II в дозе 0,5 мл», - уточняется в опубликованном документе на сайте ведомства.

Отмечается, что препарат вводят внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча или в латеральную широкую мышцу бедра.

Специалистам перед введением вакцины необходимо осмотреть пациента и измерить ему температуру. В случае повышенной температуры вводить препарат нельзя.

Ранее в НИЦ имени Гамалеи сообщили, что вакцинация добровольцев от COVID-19 в Москве начнется 5–7 сентября.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V, разработанная специалистами Минобороны России совместно с Центром имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа.