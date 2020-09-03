Ученые нашли мощнейшую черную дыру

Специалисты европейского детектора гравитационных волн Virgo, располагающегося в Италии, нашли мощнейшую из известных человечеству черную дыру.

Выйти на черную дыру средней массы, существование которых раньше не являлось подтвержденным, удалось через установление источника зафиксированного в мае 2019 года пакета гравитационных волн GW1905. Сигнал сразу же привлек внимание исследователей своей невероятной силой.

«Это было не "щебетанье", которое мы обычно фиксируем. Это было больше похоже на "бабах"», - объяснил представитель проекта Нельсон Кристенсен.

Обнаруженный в итоге источник волн оказался сверхмассивной двойной системой, имеющей массу 142 Солнца. Ранее астрофизики не наблюдали столь массивной черной дыры. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на коммюнике.

По оценке экспертов, слияние двух объектов в одну систему, которое по примерной оценке случилось 7 миллиардов лет назад, могло произойти в сверхплотной материи в момент начального расширения Вселенной. При таком условии, обнаруженная сверхмассивная система является «первичной черной дырой».