Полеты над тлеющей травой и открытым огнем: летчики Росгвардии ликвидируют пожар в Ростовской области

К тушению природных очагов возгорания на территории Тарасовского района Ростовской области привлечены военнослужащие нескольких экипажей Ми-8 Ростовского смешанного авиационного полка Росгвардии.

Уточняется, что задачи выполняют четыре экипажа вертолетов.

Полеты над тлеющей травой, открытым огнем при сильном задымлении, обеспечивают летчики первого класса.

Отмечается, что над местом сброса воды температура может достигать от +60 до +80 градусов, что серьезно сказывается на уменьшении мощности двигателя вертолета.

Для тушения очагов возгорания экипажи применяют ВСУ - водосливное устройство, которое за один раз обеспечивает от двух до пяти тонн слива воды. Ее забор авиаторы выполняют из нескольких водоемов, расположенных в окрестностях населенных пунктов Верхние и Нижние Дубки.

За день экипажи выполнят около 50 вылетов и проводят 60 сливов над территорией, охваченной огнем.