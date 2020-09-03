МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ двумя самолетами США и Британии над Баренцевым морем

В четверг, 3 сентября, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря у границы России были обнаружены стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании.

Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

«После разворота норвежского самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, - сообщили в Национальном центре управления обороной.

Уточняется, что весь полет истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения госграницы России американским и английским самолетами не допущено.