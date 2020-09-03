Ловили детей из окна: в квартире Новосибирска произошел мощный пожар
Соседи под окнами растянули одеяло и по одному ловили ребенка.
© Видео: Артем Медведев, VK © Фото: act54, Вконтакте
В результате пожара никто не погиб, но три человека отравились угарным газом
В Новосибирске во время пожара жительнице пришлось спускать своих детей из окна квартиры с третьего этажа. Видео было опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах хорошо видно, как соседи под окнами растянули одеяло и по одному ловят детей. Из окон идет белый густой дым.
«По оперативной информации, женщину и двоих детей будут госпитализировать с диагнозом "отравление продуктами горения". Погибших нет», - уточняется на странице жилого массива в Instagram со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире девятиэтажного дома.