Ловили детей из окна: в квартире Новосибирска произошел мощный пожар

В результате пожара никто не погиб, но три человека отравились угарным газом

В Новосибирске во время пожара жительнице пришлось спускать своих детей из окна квартиры с третьего этажа. Видео было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах хорошо видно, как соседи под окнами растянули одеяло и по одному ловят детей. Из окон идет белый густой дым.

«По оперативной информации, женщину и двоих детей будут госпитализировать с диагнозом "отравление продуктами горения". Погибших нет», - уточняется на странице жилого массива в Instagram со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире девятиэтажного дома.