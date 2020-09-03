В стране и мире Конгрессы и выставки возобновят работу в Москве с 4 сентября Светлана Головина Соответствующий указ был подписан мэром столицы Сергеем Собяниным. © Фото: Bai Xueqi XinHua Globallookpress В Москве с 4 сентября возобновляется работа конгрессов и выставок при соблюдении эпидемиологических требований. Соответствующий указ был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным. «С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции», - уточняется в сообщении. Контроль за выполнением указа мэр будет осуществлять лично. Смягчение ограничительных мер в столице активно продолжается на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует