Конгрессы и выставки возобновят работу в Москве с 4 сентября
Соответствующий указ был подписан мэром столицы Сергеем Собяниным.
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В Москве с 4 сентября возобновляется работа конгрессов и выставок при соблюдении эпидемиологических требований. Соответствующий указ был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным.
«С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции», - уточняется в сообщении.
Контроль за выполнением указа мэр будет осуществлять лично.
Смягчение ограничительных мер в столице активно продолжается на фоне улучшения ситуации с коронавирусом.