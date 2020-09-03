Суд арестовал подозреваемого в убийстве бизнесмена в Бугульме

В Бугульме подозреваемого в расстреле бизнесмена Евгения Деданина суд отправил под арест на два месяца.

Правоохранители задержали 54-летнего иностранного гражданина, который проживал в Самаре по горячим следам. Позже по факту убийства следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ.

Бизнесмен был смертельно ранен из переделанного под боевой газового пистолета 1 сентября, после чего скончался в больнице.

По предварительной версии, подозреваемый совершил нападение из мести, так как два года назад Деданин ударил ножом двух грабителей, пробравшихся в его дом. Преступники погибли на месте.