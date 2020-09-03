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Захарова: Варшава продолжает вмешиваться в дела Белоруссии

Светлана Головина
19:07 03.09.2020
Официальный представитель МИД России отметила, что именно польские власти инициируют ужесточение санкций Евросоюза против республики.
Захарова: Варшава продолжает вмешиваться в дела Белоруссии
© Фото: Thibault Savary, Keystone Press Agency, Globallookpress

Правительство Польши продолжает вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, финансируя оппозицию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, открыто поддерживает, в том числе, и финансами, между прочим, включая работы через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы», - сказала дипломат на брифинге.

Захарова отметила, именно польские власти инициируют ужесточение санкций Евросоюза против Белоруссии.

«Призываем Варшаву вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства», - заключила официальный представитель МИД.

После проведения президентских выборов в республике начались массовые акции протеста и забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Граждане требуют аннулировать итоги голосования и провести новые выборы.

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