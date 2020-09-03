В стране и мире Захарова: Варшава продолжает вмешиваться в дела Белоруссии Светлана Головина Официальный представитель МИД России отметила, что именно польские власти инициируют ужесточение санкций Евросоюза против республики. © Фото: Thibault Savary, Keystone Press Agency, Globallookpress Правительство Польши продолжает вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, финансируя оппозицию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, открыто поддерживает, в том числе, и финансами, между прочим, включая работы через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы», - сказала дипломат на брифинге. Захарова отметила, именно польские власти инициируют ужесточение санкций Евросоюза против Белоруссии. «Призываем Варшаву вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства», - заключила официальный представитель МИД. После проведения президентских выборов в республике начались массовые акции протеста и забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Граждане требуют аннулировать итоги голосования и провести новые выборы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует