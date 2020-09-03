В Минздраве рассказали, кому необходима вакцинация от COVID-19

В новой версии временных рекомендаций Минздрава России по лечению коронавируса появился пункт вакцинации граждан.

«Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к SARS-CoV-2 по результатам серологических исследований», - уточняется в документе.

Отмечается, что в первую очередь рекомендуется прививать от коронавируса врачей, преподавателей и учеников, а также работников сферы услуг, полицейских и призывников, пишет ТАСС.

Накануне в НИЦ имени Гамалеи рассказали о единственном подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом.

Первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная специалистами Министерства обороны России совместно с Центром Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа.