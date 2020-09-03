В Минздраве рассказали, кому необходима вакцинация от COVID-19
Первая в мире вакцина от COVID-19 разработана специалистами Министерства обороны России совместно с НИЦ имени Гамалеи.
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В новой версии временных рекомендаций Минздрава России по лечению коронавируса появился пункт вакцинации граждан.
«Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к SARS-CoV-2 по результатам серологических исследований», - уточняется в документе.
Отмечается, что в первую очередь рекомендуется прививать от коронавируса врачей, преподавателей и учеников, а также работников сферы услуг, полицейских и призывников, пишет ТАСС.
Накануне в НИЦ имени Гамалеи рассказали о единственном подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом.
Первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная специалистами Министерства обороны России совместно с Центром Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа.