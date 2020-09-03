«Истинная скорбь подменяется фарсом»: Захарова о высказываниях руководства Польши об инициаторах Второй мировой войны

Официальный представитель МИД России Мария Захара во время брифинга ответила на вопрос «Звезды» о высказываниях руководства Польши об инициаторах Второй мировой войны.

Дипломат отметила, что это уже не первый раз, когда российская сторона сталкивается с попытками польского руководства спекулировать на крайне чувствительные темы для советского народа.

«Конечно, особо усердствует в медиапространстве премьер-министр Польши, который в попытках успокоить свои собственные политические воззрения, или амбиции, или, может быть, часть польского общества, которая ищет ответ на вопрос "кто виноват в наших военных поражениях", пытается отвести фокус общественного внимания со стратегических просчетов руководителей предвоенной Польши и переложить всю ответственность на внешние силы и цинично утверждает, что война была развязана Советским Союзом вместе с гитлеровской Германией», - отметила Захарова.

По ее словам, продолжение темы извращения истории Второй мировой войны вредоносно для двусторонних отношений и для собственного исторического пути, а также губительно для самой Польши.

«Все чаще в Польше истинная память и скорбь подменяются фарсом. Нас возмущает сочетание извращенной интерпретации исторических событий в попытке сыграть на самых глубоких чувствах, присущих любому народу», - подчеркнула дипломат.

Захарова рассказала, что незадолго до этого польский МИД предложил посольству России пройти свой тест о Второй мировой войне.

«Интересно, как руководство Польши в аналогичной игре могло бы прокомментировать встречи с Гитлером польской стороны или пояснить аннексию Польши и чехословацких земель сразу после мюнхенского сговора. Мы можем предложить такие вопросы руководству. Я хотела заверить польских коллег, в России хорошо помнят историю, но вряд ли наши ответы на тест их устроят. Сама Польша, к сожалению, этот тест провалила, позабыв, кто внес решающий вклад в разгром нацизма. Речь идет не о польском народе, а о том, кто задает тональность в этой проблематике и освещения», - заключила Захарова.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе памятных мероприятий по случаю 81-й годовщины начала Второй мировой войны заявил, что Германия и СССР виновны в развязывании войны.