«Не встречал такого»: Пашаев о требовании прокуратуры 11 лет заключения для Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в ответ на вопрос корреспондента «Звезды» прокомментировал требование прокуратуры назначить для его подзащитного приговор в виде заключения сроком на 11 лет.

«Я не встречал за 20 лет своей практики такого. За убийство максимальный срок не дают. Неумышленное преступление. Обычному гражданину дают пять-шесть лет колонии-поселения. Я очень не хотел бы», - сказал Пашаев.

Ранее в ходе судебного заседания обвинение запросило для Ефремова приговор в 11 лет заключения в колонии общего режима.

В ходе заседания Пресненского суда сегодня, 3 сентября, Михаил Ефремов признал вину в ДТП, хотя ранее говорил об обратном. Прокурор также заявила, что вина актера полностью доказана.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.