«Оттянуть от России»: эксперт объяснил, зачем русский язык запрещают в украинских школах

С 1 сентября 2020 года на Украине вступает в силу закон «О полном общем среднем образовании», который определяет, что начиная со средней школы до конца обучения не менее 80% учебного процесса должно производиться на украинском языке. Это нововведение касается и русскоязычных школ.

Почему на Украине происходит ущемление русскоговорящих и какие цели преследует данный законопроект в эфире ток-шоу «Открытый эфир» рассказал редактор общественно-политической информации aif.ru Андрей Сидорчик.

«Все дело в том, что мы изначально начинаем смотреть не стой стороны. Мы начинаем говорить о неком национальном интересе, да нет его здесь на самом деле. Его никогда не было ни в Латвии, ни в Литве. Двуязычие, если вы посмотрите по всему миру, вообще нигде не является проблемой. Оно, скорее, помогает развитию страны. Каждый раз этот процесс запускается с одной лишь целью, чтобы ту или иную страну оттянуть от России. Потому что уход языка, это уход в сторону, это самый лучший способ оттянуть людей, переформатировать культуру, заставить их видеть в русских врагов. Это естественный процесс, если у вас задача решить политический вопрос», - заявил журналист.

Напомним, что в рамках нового украинского законопроекта устанавливается такой порядок обучения, в котором представители национальных меньшинств, говорящих на языках, не являющихся официальными в ЕС, могут получать образование на родном языке лишь в начальных классах. При этом, украинский язык проходится ими в обязательном порядке в качестве одного из предметов.