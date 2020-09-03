Умер экс-солист «Ласкового мая»

Бывший солист известной советской и российской группы «Ласковый май» Александр Прико скончался в Санкт-Петербурге. О смерти артиста рассказал продюсер Андрей Разин.

Музыкант был экстренно помещен в медицинское учреждение с подозрением на коронавирусную инфекцию в конце июля. В результате проведенных обследований у Прико была обнаружена злокачественная опухоль.

Разин отметил, что уход 68-летнего артиста стал большой потерей для всех участников группы «Ласковый май», членом первого состава которой Александр Прико являлся, пока не ушел ради создания собственного коллектива – группы «Мама».

Последние годы Прико проживал в Петербурге, где бывший солист «Ласкового мая» работал монтажником после ухода из музыкальной индустрии.

Разин указал в Сети, что место и время прощания с Александром Прико будет названо позже.