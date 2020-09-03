Более 8 тысяч военнослужащих ЗВО приняли участие в написании «Диктанта Победы»

В соединениях и воинских частях Западного военного округа состоялся Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны - «Диктант Победы». Об этом сообщил начальник штаба Западного военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон, который также принял участие в написании диктанта в Санкт-Петербургском Суворовском военном училище.

«В войсках Западного военного округа развернуты 144 площадки, в написании диктанта участвует почти девять тысяч военнослужащих, суворовцев, кадет», - рассказал Алексей Завизьон.

Участникам были предложены 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны, включающие в себя знание как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант проходил в форме тестирования. На каждый вопрос были предложены четыре варианта ответов, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» - это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.