Суд продлил арест Фургалу до декабря

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до декабря.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей», - сообщила в ходе заседания судья Евгения Николаева.

Ранее прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров, которая ликвидировала неугодных ему людей. Он добавил, что некоторые участники судебного процесса до сих пор боятся Фургала и его подчиненных.

Бывший губернатор обвиняется в организации убийств Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольского. Его задержали 9 июля. Фургал себя виновным не считает.