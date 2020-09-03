СМИ: Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию пяти выдающимся деятелям образования старше 70 лет, в числе которых оказался его отец Александр Зеленский. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение правительству.

Согласно документу, размер ежемесячной выплаты должен был составить 2 568 гривен - около 6 800 рублей.

Уточняется, что отец президента является доктором технических наук и работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института, пишет издание Страна.ua.

Однако на заседании 2 сентября кабинет министров Украины принял решение снять с рассмотрения данный указ.