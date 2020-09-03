Защита попросила не лишать свободы Ефремова

Защита актера Михаила Ефремова в суде попросила не лишать его свободы при вынесении приговора.

«Я вас прошу вынести справедливый приговор, учесть все обстоятельства и не лишать его свободы», - сказал адвокат Эльман Пашаев.

В случае, если приговор будет подразумевать лишение свободы, Пашаев попросил отправить Ефремова в колонию-поселение.

В ходе заседания Пресненского суда сегодня, 3 сентября, Михаил Ефремов признал вину в ДТП, хотя ранее говорил об обратном. Прокурор также заявила, что вина актера полностью доказана.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.