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Борисов: есть основания, что мы избежим второй волны пандемии COVID-19

Кирилл Васин
17:27 03.09.2020
По словам Борисова, меры, которые предпринимает правительство, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор дают результаты.
Борисов: есть основания, что мы избежим второй волны пандемии COVID-19
© Фото: Zamir Usmanov, Globallookpress

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов в ходе дискуссии «Иммунная система мировой экономики» заявил, что у России есть основания избежать второй волны COVID-19.

По его словам, меры, которые предпринимает правительство, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор дают результаты. Борисов считает, что Россия по сравнению с другими странами достаточно комфортно проходит это тяжелое время. Он считает, что об этом говорит количество заболевших, тестируемых, выздоровевших.

«То, что за последние три месяца мы от десяти тысяч ежедневно заболевающих перешли к порогу менее пяти - тенденция снижается. Есть основания полагать, специалисты так говорят, что мы избежим второй волны пандемии коронавируса и серьезных ограничений, которые парализовали нашу промышленность на рубеже марта-мая», - заявил Борисов.  

Он подчеркнул, что у правительства есть краткосрочные меры по восстановлению экономики. По инициативе правительства разработаны первоочередные меры, рассчитанные на 2020-2021 годы по восстановлению докризисного уровня. Цель - как можно быстрее выйти из кризисной ситуации, сохранить рабочие места, восстановить покупательную способность.

«Нельзя забывать, что президентом поставлена задача стать пятой экономикой в мире. Для этого недостаточно расти темпами 1,5-2% в год. Нужно выйти на траекторию устойчивого роста в 3-4%, а лучше 5%. Тогда можно всерьез говорить об уходе от сырьевой экономики к экономике знаний», - считает Борисов.

По его словам, в первую очередь поддержка рассчитана на системообразующие отрасли промышленности: автомобилестроение, авиацию, тяжелое машиностроение. Борисов отметил, что одно рабочее место в этой отрасли генерирует по технологической цепочке от шести рабочих мест в смежных отраслях. Через них, создав условия для динамического развития, осуществляется перезапуск всей технологической цепочки. Они дают работу смежным отраслям, в том числе предприятиям малого и среднего бизнеса, которые в период кризиса страдают больше всех, заключил зампред.

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