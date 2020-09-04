«Двукратная иммунизация»: в центре Гамалеи объяснили принцип работы отечественной вакцины от COVID-19

Ведущий программы «Код доступа» пообщался с сотрудниками НИЦЭМ им. Гамалеи, где была изобретена первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Как правильно проводить вакцинацию и сколько должен быть перерыв между первым и вторым уколом рассказал кандидат биологических наук, руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Гамалеи Владимир Гущин.

«Применяется вакцина с интервалом в 3 недели, сначала используется один компонент, с красной крышечкой. Потом второй, с синей крышечкой», - объяснил биолог.

Почему вакцина состоит из 2-х уколов и в чем отличие вакцины «Спутник V» ото других векторных вакцин рассказал член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе НИЦЭМ им. Гамалеи Денис Логунов.

«Всегда двукратная иммунизация эффективнее, чем однократная. Вот этим мы отличаемся от существующих векторных вакцин», - заявил ученый.

Между тем, НИЦЭМ им. Гамалеи показал инструкцию по использованию первой в мире вакцине от коронавируса, созданной совместно с Минобороны РФ. Согласно инструкции, средство противопоказано людям с сильной чувствительностью к компонентам вакцины и тяжелыми аллергическими реакциями. При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях и обострении хронических вакцину можно использовать, когда пройдет две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.