Суд вынесет решение по делу Ефремова 8 сентября

Приговор по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова будет вынесен во вторник, 8 сентября, в Пресненском суде Москвы.

«Суд удаляется в совещательную комнату до 8 сентября для постановления приговора», - сказала судья Елена Абрамова.

Уточняется, что заседание назначено на 11.00.

Сегодня, 3 сентября, Ефремов признал свою вину, однако ранее отмечал, что виновен лишь «в пьянстве». Также актер говорил, что не помнит удара, а в себя начал приходить только у следователя.

Прокуратура запросила для него 11 лет колонии общего режима.