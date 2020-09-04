Ученый из центра Гамалеи рассказал об ощущениях после вакцинации российским препаратом «Спутник V»

Часть сотрудников НИЦЭМ им. Гамалеи уже испытали на себе изобретенную ими вакцину от коронавируса «Спутник V». Одному из них исполнился 91 год, это доктор медицинских наук, почетный вице-президент РАЕН, главный научный сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи Виктор Зуев. Ведущий программы «Код доступа» пообщался с ученым и выяснил, испытал ли он какие-нибудь побочные эффекты после вакцинации.

«Был один только побочный эффект, немножко почесалось на следующий день место прививки, вот и все. Но я знал, что вы и другие будут меня допытывать, насколько объективно я говорю, что все было хорошо. Я прекрасно чувствую повышенную температуру, но тем не менее, для того, чтобы иметь объективные данные, я регулярно измерял себе температуру градусником. У меня выше 36,6 вообще не было ни разу», - заявил Виктор Зуев.

Вакцину от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» планируется испытать на добровольцах старше 60 лет, об этом заявил директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, это является одной из главных задач пострегистрационных испытаний препарата. На данный момент «Спутник V» успешно прошел испытания на лицах от 18 до 60 лет.