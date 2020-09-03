В НИЦЭМ им. Гамалеи объяснили, как им удалось быстрее всех создать вакцину от COVID-19

Академик РАН и директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург, в интервью ведущему программы «Код доступа» рассказал, как в российском национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии удалось первыми и в кратчайшие сроки создать вакцину от новой коронавирусной инфекции.

«Мы не с нуля начинали, как я неоднократно уже говорил, в течение не менее чем 20 лет, а скорее 25 лет, мы создавали технологии здесь, в институте. Создавали технологическую платформу, которая легла в основу создания не только этой вакцины от COVID-19, но многих и других препаратов», - заявил академик.

Слова Александра Гинцбурга подтвердил академик РАЕН, доктор медицинских наук, профессор НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Альтштеин. Он также выразил свое восхищение профессионализму ученых.

«Буквально за 2-3 недели сделали основу аденовируса, куда был вставлен ген коронавируса. У них все для этого было, поэтому за такой срок могли сделать только мастера и они показали свое прекрасное мастерство в этом. Другие с этим возились бы месяцами возможно», - заявил ученый.

Между тем, медработников и лиц из групп риска, имеющих частые контакты с зараженными COVID-19, вакцинируют первыми, параллельно с третьим этапом исследований вакцины, об этом ранее сообщили в пресс-службе Минздрава России. Всего в стране планируют охватить вакцинацией минимум 60 процентов населения и 75 процентов, если речь идет о группах риска.