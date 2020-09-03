Ефремов прочитал свое стихотворение, посвященное погибшему Сергею Захарову

Михаил Ефремов, произнося последние слова в суде, прочитал стихотворение собственного сочинения, посвященное погибшему в ДТП Сергею Захарову. Строки были написаны актером на 9 дней после смерти курьера.

Сергей, мы не были знакомы,

Наше знакомство стало ужасным,

я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,

все, что будет потом, - только во имя твое.

Я буду молиться, если смогу дотерпеть до того времени,

когда мы станем вдвоем.

Там никто не сдает и никто не злится,

на том свете нету таких понятий.

Там у всех, как у тебя, светлые лица.

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

я омерзительный, пьяный, ужасный, нечеловек.

Ты, к сожалению, не слышишь моего к тебе обращения.

Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот мир.

Господи, дай мне немного сил, а Сергею - рая!

Вот бы поговорить с ним! Увидеть его! Помолчать...

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.

Есть на кого поставить Каинову печать.