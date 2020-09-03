Ефремов прочитал свое стихотворение, посвященное погибшему Сергею Захарову
Михаил Ефремов, произнося последние слова в суде, прочитал стихотворение собственного сочинения, посвященное погибшему в ДТП Сергею Захарову. Строки были написаны актером на 9 дней после смерти курьера.
Сергей, мы не были знакомы,
Наше знакомство стало ужасным,
я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.
Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,
все, что будет потом, - только во имя твое.
Я буду молиться, если смогу дотерпеть до того времени,
когда мы станем вдвоем.
Там никто не сдает и никто не злится,
на том свете нету таких понятий.
Там у всех, как у тебя, светлые лица.
Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.
Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,
я омерзительный, пьяный, ужасный, нечеловек.
Ты, к сожалению, не слышишь моего к тебе обращения.
Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот мир.
Господи, дай мне немного сил, а Сергею - рая!
Вот бы поговорить с ним! Увидеть его! Помолчать...
Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.
Есть на кого поставить Каинову печать.
Курьер Сергей Захаров скончался на следующий день после страшной аварии в центре Москвы 8 июня. Внедорожник актера лоб в лоб протаранил его курьерский фургон.
В ходе слушания 3 сентября Ефремов признал свою вину и заявил, что раскаивается, после чего прокуратура запросила для него 11 лет колонии общего режима.
Изначально Ефремов не признавал свою виновность в ДТП и отмечал свою вину лишь «в пьянстве». Также актер говорил, что не помнит удара, а в себя начал приходить только у следователя.