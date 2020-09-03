В ряде регионов России ожидаются заморозки уже в ближайшие дни

Температура в Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья опустится до минус двух градусов уже в ближайшие дни. Как сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, с наступлением осени температура в континентальных регионах будет понижаться.

«Сейчас, когда поступают холодные воздушные массы с севера, но демпфировать (компенсировать - ред.) этот процесс солнце уже не может. Энергия солнца уже существенно уменьшается», - цитирует синоптика РИА Новости.

Заморозки будут в Свердловской, Челябинской и Пермской областях, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье, Костромской области.

Согласно прогнозу Романа Вильфанда, заморозки также будут в Карелии - до минус 2, на юге Сибири - в горах Забайкалья, а также в горных районах Иркутской области (на северо-востоке).