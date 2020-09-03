«Упустил период»: Жорин объяснил несвоевременное признание вины Ефремовым

Адвокат Сергей Жорин в эксклюзивном разговоре со «Звездой» прокомментировал слова Михаила Ефремова о признании вины в ДТП.

«Это может быть все, что угодно: и действительно раскаяние, признание вины, и попытка снова затянуть процесс, это может быть особенностью нестабильного состояния. Одно очевидно: к сожалению, по всей видимости, у Ефремова не те советчики, потому что тот период, когда можно было искренне раскаяться и все бы поверили, он упустил», - отметил адвокат.

По словам Жорина, зрители «уже забыли краткое содержание предыдущих серий» дела о ДТП, а ведь в один момент Ефремов записал видеообращение, и многие в него поверили: стали критически относиться к травле Ефремова, защищать его. Но, по словам специалиста, позже актер заявил, что невиновен, тем самым «аннулировав возможность доверия к себе».

В ходе заседания Пресненского суда сегодня, 3 сентября, Михаил Ефремов признал вину в ДТП, хотя ранее говорил об обратном. Прокурор также заявила, что вина актера полностью доказана.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.