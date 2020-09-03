Шойгу рассказал, какую загадку хочет разгадать
Они связаны с курильским островом Шумшу.
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Министр обороны РФ и президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, что за загадку хочет разгадать. Загадки связаны с курильским островом Шумшу.
«На Шумшу были какие-то лаборатории, потому что огромное количество битой лабораторной посуды, кабели, остатки серьезной энергетики», - заявил он.
По словам главы РГО, каждая новая экспедиция привносит с собой еще больше загадок и вопросов, чем ответов. Причем японцы тоже до сих пор не раскрыли эту историю.
«Бог знает, что там было. И у нас есть желание их (загадки. - Прим. ред.) разгадать», - признался Шойгу в интервью РИА Новости.
Также он рассказал о своей мечте, которую хочет исполнить, и чьи желания ему однажды удалось осуществить.