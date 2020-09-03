Россиянам не нужно проходить карантин по прибытии в Египет

Граждане России, прибывающие в Египет, не будут проходить карантин. Об этом рассказали в посольстве страны в Москве.

При этом необходимо предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не ранее чем за 72 часа до прибытия в аэропорт страны.

«Прохождение карантина не требуется», - рассказали ТАСС в посольстве Египта.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами: Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Об этом сообщается на сайте правительства РФ. Уточняется, что в Каир будет летать три рейса в неделю, в Дубай и аэропорт Велана (Мальдивы) - два.