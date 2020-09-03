Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна оказалась один на один с агрессией извне и поблагодарил российскую сторону за поддержку, «иначе было бы сейчас непросто».

Белорусский лидер уверен, что на обстановку в стране в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа.

«Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Белоруссии», - заявил он.

По словам Лукашенко, самое важное не допустить разжигания конфликта в Минске, так как потом «пожар перекидывается на всю страну», передает ЕADaily.

В Москве неоднократно подчеркивали недопустимость вмешательства в дела Белоруссии извне. Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что для России Белоруссия является стратегическим союзником.

А сегодня в Белоруссию приехал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он уже встретился с Лукашенко во Дворце Независимости в Минске.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане требуют аннулировать итоги президентских выборов и проведения нового голосования.