В Совфеде ответили на предложение о четырехдневной рабочей неделе

Первый замглавы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев считает, что инициатива о введении в России четырехдневной рабочей недели требует сложных расчетов.

Он полагает, что такая реформа может вызвать снижение экономического роста, что, в свою очередь, напрямую скажется на благосостоянии жителей страны.

«Данная инициатива требует серьезных экономических расчетов, поскольку самое главное для нас - качество жизни и благосостояние людей», - приводит слова Варфоломеева РИА Новости.

Летом 2019 года Дмитрий Медведев анонсировал возможные изменения в трудовом законодательстве и переходе на четырехдневную рабочую неделю. Он заявил, что переход возможен при сохранении заработной платы и должен сопровождаться ростом производительности труда.