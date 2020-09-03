«Ъ»: названы цены за «красивые» автомобильные номера

Минэкономики направило в правительство РФ документ, регулирующий правила продаж «красивых» автомобильных и мотоциклетных номеров через портал госуслуг.

Согласно проекту, с 1 января 2022 года водители смогут выкупить на портале интересующий их номер. Продажа будет проводиться при помощи аукциона.

Как пишет «Ъ» со ссылкой на документ, самыми дорогими станут номера с тремя одинаковыми цифрами и буквами, вроде «А111АА», которые будут торговаться от 600 тысяч рублей. За номера с одинаковыми буквами, цифрой и двумя нолями вроде «А100АА» придется заплатить от 450 тысяч рублей. Также потребуется отдать 5 000 рублей за номер без повторяющихся символов.

Отмечается, что регионы смогут сами увеличивать или уменьшать стоимость вплоть до десяти раз, что делает теоретически возможной ситуацию, когда за автомобильный номер попросят до шести миллионов рублей, а за мотоциклетный - до двух миллионов.