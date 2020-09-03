Из-за пожаров в Ростовской области пострадали 46 человек

По последним данным, 46 человек пострадали и один погиб в результате крупного ландшафтного пожара в Ростовской области, сообщил губернатор края Василий Голубев.

«Погибла жительница Красносулинского района. Сгорели дома. По самым предварительным данным, от огненной стихии пострадали в Красносулинском районе 32 человека, еще 14 - в Каменском. Поручил незамедлительно приступить к подготовке документов на оказание помощи семье погибшей и на выплаты пострадавшим», - написал губернатор Василий Голубев на своей странице сайта «ВКонтакте» по итогам заседания штаба по ЧС.

Природные пожары возникли из-за жаркой и ветреной погоды в регионе. Спасатели борются с пламенем, которое распространилось на площадь 700 га уже вторые сутки. В трех районах объявлен режим ЧС.

К тушению привлечена военная авиация. По одной из версий, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем. Следственный комитет возбудил уголовное дело, проверку начала и региональная прокуратура.