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Из-за пожаров в Ростовской области пострадали 46 человек

Ирина Егорова
12:25 03.09.2020
Природные пожары возникли из-за жаркой и ветреной погоды в регионе. В трех районах объявлен режим ЧС.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

По последним данным, 46 человек пострадали и один погиб в результате крупного ландшафтного пожара в Ростовской области, сообщил губернатор края Василий Голубев.

«Погибла жительница Красносулинского района. Сгорели дома. По самым предварительным данным, от огненной стихии пострадали в Красносулинском районе 32 человека, еще 14 - в Каменском. Поручил незамедлительно приступить к подготовке документов на оказание помощи семье погибшей и на выплаты пострадавшим», - написал губернатор Василий Голубев на своей странице сайта «ВКонтакте» по итогам заседания штаба по ЧС.

Природные пожары возникли из-за жаркой и ветреной погоды в регионе. Спасатели борются с пламенем, которое распространилось на площадь 700 га уже вторые сутки. В трех районах объявлен режим ЧС.

К тушению привлечена военная авиация. По одной из версий, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем. Следственный комитет возбудил уголовное дело, проверку начала и региональная прокуратура.

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