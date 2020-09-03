Полетела, как салфетка: ураганный ветер сорвал кусок крыши в Находке

Мощный ураган «Майсак», который надвигается на Приморье со стороны Японии и Южной Кореи, уже оставил после себя первые разрушения. Во Владивостоке уже повалены деревья, рекламные щиты, ветер сносит с трассы грузовики, а в Находке очевидец снял момент срыва ураганным порывом бури крыши. Видео было опубликовано в Сети.

Кусок металлической кровли взмывает в воздух как невесомый осенний листик, кружится в небе и изгибается из-за сильных порывов.

Накануне жителей Приморского края предупредили об ухудшении погоды и надвигающемся на регион тайфуне «Майсак», который может быть одним из сильных за всю историю наблюдений.

В Японии он уже разрушил десятки домов, затопил дома, оставил без электричества целые поселки. Местами скорость ветра достигала 50 метров в секунду. Сейчас в стране власти подсчитывают ущерб, нанесенный стихией, и ведутся восстановительные работы.

Тайфун в Приморье, как ожидается, может вызвать мощный ураган с ветром местами до 28 метров в секунду. Более всего буйству стихии будут подвержены западная и юго-западная области Приморья. Согласно данным экстренных служб, подъем уровня моря вдоль южного побережья региона может дойти до критических значений.