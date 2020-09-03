В Минфине опровергли введение нового налога с продаж подержанных вещей

Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок и социальных сетей.

При продаже подержанных вещей с использованием электронных площадок и социальных сетей граждане, как правило, не уплачивают налоги, так как налоговым кодексом предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более 3-х лет (для недвижимости в некоторых случаях со сроком владения более 5 лет). Кроме того, доходы от продажи подержанных вещей, в большинстве случаев меньше ранее произведенных расходов на их покупку. Налоговым кодексом также предусмотрен имущественный налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей за налоговый период.

Таким образом, никаких новаций и изменений в части уплаты и взимания НДФЛ Минфин не предлагает.