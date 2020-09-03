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Синоптик рассказал, каким регионам РФ ожидать заморозки

Кирилл Васин
11:45 03.09.2020
По словам Леуса, даже летом не прекращались заморозки в северных районах Чукотки. Красноярского края и Якутии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Резник, РИА Новости

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, в каких регионах страны заморозки уже начались, а в каких ожидаются в ближайшее время.

По его словам, в России заморозки были все лето, потому как страна у нас очень большая. Он отметил, что в северных районах Чукотки, Красноярского края и Якутии они и не прекращались.

«Заморозки уже начались на территории европейской части нашей страны: 2 сентября они отмечались в Карелии и Коми, а сегодня утром - в Архангельской области, опять же в Коми, и в Костромской области. Практически на грани заморозков была температура в Ульяновской области - плюс полградуса показывали термометры. Ближайшей ночью ситуация изменится мало», - рассказал специалист.

Леус отметил, что ночью зона ночных заморозков расширится и понижение температуры ниже нулевой отметки возможно в Кировской, Костромской, Оренбургской областях, Марий Эл и Башкортостане.

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