Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима

Сегодня, 3 сентября, в Пресненском суде во время прения сторон по делу Михаила Ефремова прокуратура запросила для актера 11 лет колонии общего режима.

В начале заседания Ефремов заявил, что признает свою вину в ДТП, хотя ранее утверждал обратное. Он отмечал свою вину лишь «в пьянстве». Также актер говорил, что не помнит удара, а в себя начал приходить у следователя.

Прокурор сообщил, что вина актера доказана, восстановлена хронология ДТП, опрошены свидетели, которые подтверждают исправность автомобиля и факт нахождения актера за рулем 8 июня. Актер в день аварии с обеда зашел в бар, там был более получаса. Вместо того чтобы вызвать такси или услугу трезвого водителя, он сознательно сел за руль своей машины. Далее, как отметила обвинитель, следуя по четвертой полосе, Ефремов выехал «на встречку», нарушив правила ПДД. Он не принял своевременных мер для предотвращения ДТП, из-за чего состоялось столкновение с автомобилем Lada, за рулем которого был Сергей Захаров, скончавшийся позже от полученных травм.

По данному уголовному делу ранее называлось наказание от пяти до 12 лет колонии.