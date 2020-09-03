В стране и мире Лукашенко отправил в отставку главу Совбеза Белоруссии и главу КГБ Ирина Егорова Новым главой спецслужбы стал Иван Тертель, Валерий Вакульчик назначен госсекретарем Совета безопасности. © Фото: Kremlin Pool, Globallookpress Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку главу Совбеза страны Андрея Равкова и главу КГБ Валерия Вакульчика. Новым главой спецслужбы стал Иван Тертель, ранее возглавлявший Комитет государственного контроля. Валерий Вакульчик назначен госсекретарем Совета безопасности, сообщает издание Tut.by. Напомним, в Белоруссии 9 августа прошли выборы президента страны. По данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал на них 80,1% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%. После этого на улицы выходили люди, недовольные итогами президентских выборов. Также свое недовольство результатами голосования высказали некоторые западные страны. В Москве считают выборы состоявшимися и надеются на стабилизацию ситуации в республике. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует