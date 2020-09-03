Президент Русского географического общества и министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о своей мечте.

«Я очень хочу построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири. Город инноваций, передовой науки и технологий. И место есть замечательное - Минусинская котловина», - сказал он.

По его словам, именно Сибирь легендарна рекордными объемами полезных ископаемых - меди, никеля, платины, передает РИА Новости.

А пока министр обороны РФ исполняет чужие мечты, например, он рассказал, что 25 лет назад прилетал к староверам и организовал для них поездку в Иерусалим, так как семья мечтала прикоснуться к Гробу Господнему.

Также глава РГО отметил, что современное общество, в отличие от староверов, страдает от неуемного потребления и желания «все попробовать».