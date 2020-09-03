Прокурор: вина Ефремова в аварии доказана

Прокурор по делу о смертельном ДТП заявила в Пресненском суде, что вина актера Михаила Ефремова в аварии доказана.

«Удалось достоверно установить хронологию ДТП. Оно произошло на глазах у множества свидетелей», - отметила прокурор.

По ее словам, актер в день аварии с обеда зашел в бар, там был более получаса. Вместо того чтобы вызвать такси или услугу трезвого водителя, он сознательно сел за руль своей машины.

Далее, как отметила обвинитель, следуя по четвертой полосе, Ефремов выехал «на встречку», нарушив правила ПДД. Он не принял своевременных мер для предотвращения ДТП, из-за чего состоялось столкновение с автомобилем Lada, за рулем которого был Сергей Захаров, скончавшийся позже от полученных травм.

Сам Ефремов признал свою вину, хотя ранее утверждал обратное. Об этом он сообщил судье.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.