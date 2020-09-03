«Слежу за этим спектаклем с большим интересом»: Вассерман о деле Ефремова

Российский публицист и ученый Анатолий Вассерман назвал происходящее вокруг Михаила Ефремова «спектаклем и шоу».

«Я за этим спектаклем слежу с гораздо большим интересом, чем за спектаклями «Гражданин поэт». А у происходящего ныне шоу зрителей, конечно, много. Но рецензент всего один. И боюсь, что рецензия, которая будет написана, окажется довольно неодобрительной - и для подсудимого, и для его защитника», - рассказал он.

Вассерман не скрывает, что относится к актеру негативно и считает, что на зоне «добыть те вещества, которыми он из себя вышибает мозги, будет значительно труднее». Также он заявил, что за Ефремовым уже прочно закрепилась репутация пьяницы.

«Михаил Олегович не только алкоголик и наркоман, но еще и актер, он должен превращать в шоу все, чего касается», - цитирует публициста сайт «Комсомольской правды».

Именно поэтому, по мнению Вассермана, Ефремов выбрал себе соответствующего адвоката.

В ежедневном режиме продолжаются заседания суда по делу о смертельном ДТП в центре столицы с участием Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня. Актер спустя несколько дней после трагедии признал свою вину, но далее защита изменила тактику, и Ефремов стал заявлять в суде о своей невиновности. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии актер был пьян. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.