Ефремов признал вину

Михаил Ефремов в Пресненском суде заявил о признании вины в смертельном ДТП.

«Ваша честь, я признаю свою вину», - сказал актер.

До этого Ефремов заявлял, что не признает вину в ДТП. Он отмечал свою вину лишь «в пьянстве». Также актер говорил, что не помнит удара, а в себя начал приходить у следователя.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.