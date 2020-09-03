Ребенок повредил позвоночник в аквапарке в Москве
По данным прокуратуры, мальчик получил травмы 2 сентября во время катания на водной горке в аквапарке на юго-западе Москвы.
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Одиннадцатилетний мальчик получил травмы позвоночника в московском аквапарке. Столичная прокуратура начала проверку.
По данным прокуратуры, мальчик получил травмы 2 сентября во время катания на водной горке в аквапарке на юго-западе Москвы. Его доставили в медицинское учреждение.
«По поручению прокуратуры Москвы Черемушкинская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в аквапарке на юго-западе Москвы», - говорится в сообщении ведомства.
Проверяющие оценят безопасность оказываемых аквапарком услуг и соблюдение законодательства. По итогам проверки примут соответствующее процессуальное решение.