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Психотерапевт рассказал об опасности самостоятельной борьбы с тревогой

Светлана Головина
09:40 30.09.2020
По словам специалиста, доступные легкие успокоительные препараты могут привести к серьезным последствиям.
Психотерапевт рассказал об опасности самостоятельной борьбы с тревогой
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress

Человек уже привык жить в состоянии постоянного стресса и справляться с ними самостоятельно, в частности, при помощи препаратов, однако это может быть опасно, заявил заведующий кафедрой психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии МГМСУ, психотерапевт Владимир Малыгин.

По его словам, принимая лекарства, продающиеся без рецепта, есть вероятность усугубить ситуацию, так как в это время человек не получает необходимую профессиональную помощь.

Малыгин напоминает, что тревога может быть признаком невроза и депрессии.

«При обсессивно-компульсивных расстройствах люди ждут до 10 лет, прежде чем обратиться за помощью. Это утяжеляет состояние», – акцентировал психотерапевт.

Помимо этого, некоторые препараты могут привести к серьезным побочным последствия.

В то же время, качественные и серьезные антидепрессанты наоборот не приводят к зависимости, однако назначать их может только специалист.

«Нет универсальной таблетки от всех болезней. В зависимости от симптомов, тяжести заболевания лечение всегда будет разным», - рассказал Малыгин в интервью радио Sputnik.

Малыгин добавил, что в период сильных стрессов лечение должно быть не только фармакологическое, но и психотерапевтическое, чтобы человек правильно мог справляться с недугом.

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