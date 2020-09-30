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В России предложили отменить накопительную часть пенсии

Светлана Головина
08:56 30.09.2020
С инициативой выступили в Федерации независимых профсоюзов.
В России предложили отменить накопительную часть пенсии
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству отменить накопительную часть пенсии. Соответствующее обращение было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям», - отмечается в тексте письма, опубликованном на сайте ФНПР.

Также в обращении говорится, что организация неоднократно обращала внимание на то, что при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, а не применять для каждого элемента отдельные подходы.

Для накопительного компонента в 2015 году был  установлен показатель на уровне 19 лет, при этом предусмотрено ежегодное увеличение срока, в результате которого к 2021 году данный показатель достигнет 22 лет.

В ФНПР считают, что данная система «дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных».

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