Родился в рубашке: выживший курсант при крушении Ан-26 рассказал о катастрофе

Оставшийся в живых после крушения Ан-26 в Харьковской области Вячеслав Золочевский рассказал, что в день авиакатастрофы на борту курсанты осваивали навигацию, запуск двигателей и радиопереговоры. Всего в самолете находилось 20 курсантов и семь членов экипажей.

По словам Золочевского, он сидел почти рядом с кабиной пилота и полет проходил в штатном режиме, однако вскоре он «очнулся внутри горящего самолета».

Курсант отметил, что достаточно сильно ударился головой, в результате чего долго не мог понять, что происходит. Во время крушения Ан-26 Золочевского привалило фюзеляжем, за счет чего ему удалось избежать мощных ожогов.

«Когда выбрался, то пытался спасти друга, чье тело охватило пламя. Пытался тушить. Потом подбежали другие, его потушили - и все», - сказал курсант ТСН.

Несмотря на оперативные действия, второго выжившего спасти не удалось. Он скончался на следующий день в больнице.

По словам медиков, на данный момент пострадавший находится в состоянии средней тяжести - у него было диагностировано сотрясение мозга, ушибы и ожоги.