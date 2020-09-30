Шойгу: российская военная операция в Сирии привела к полному уничтожению ИГИЛ*

Российская военная операция на территории Сирийского Арабского Государства привела к полному разгрому террористической организации ИГИЛ*, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным. Что мы имеем на сегодня? Главное - ИГИЛ* окончательно разгромлен. Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения», - отметил глава оборонного ведомства.

Шойгу акцентировал, что ни один террорист за это время не проник на территорию России.

По словам министра, действия российских военных поставили надежный заслон расширению деятельности террористических группировок как в Сирии, так и в сопредельных государствах.

Помимо этого, Шойгу добавил, что наши военные получили бесценный опыт в вопросах планирования спецопераций, переброски войск, создания необходимой инфраструктуры и ведения боевых действий.

Активная фаза военной операции ВС России в Сирии продолжалась 804 дня с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017 года.





*Запрещенная на территории России террористическая организация