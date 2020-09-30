Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шойгу: российская военная операция в Сирии привела к полному уничтожению ИГИЛ*

Светлана Головина
08:38 30.09.2020
По словам министра, действия российских военных поставили надежный заслон расширению деятельности террористических группировок как в САР, так и в сопредельных государствах.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Минобороны России

Российская военная операция на территории Сирийского Арабского Государства привела к полному разгрому террористической организации ИГИЛ*, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным. Что мы имеем на сегодня? Главное - ИГИЛ* окончательно разгромлен. Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения», - отметил глава оборонного ведомства.

Шойгу акцентировал, что ни один террорист за это время не проник на территорию России.

По словам министра, действия российских военных поставили надежный заслон расширению деятельности террористических группировок как в Сирии, так и в сопредельных государствах.

Помимо этого, Шойгу добавил, что наши военные получили бесценный опыт в вопросах планирования спецопераций, переброски войск, создания необходимой инфраструктуры и ведения боевых действий.

Активная фаза военной операции ВС России в Сирии продолжалась 804 дня с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017 года.


*Запрещенная на территории России террористическая организация

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:56 В стране и мире
В России предложили отменить накопительную часть пенсии
08:04 В стране и мире
Родился в рубашке: выживший курсант при крушении Ан-26 рассказал о катастрофе
07:05 В стране и мире
Видео
Густой туман накрыл Челябинск: погодная аномалия привела к задержке рейсов
06:49 В стране и мире
Видео
«Скопили ценный груз»: летчик ВКС РФ рассказал о приобретенном опыте во время боевых действий в Сирии
05:34 В стране и мире
Видео
В России завершается прием заявок на кредитные каникулы
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Видео
«Это было убийство»: адвокат назвала возможную причину смерти дочери Владимира Конкина
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.